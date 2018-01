The Chainsmokers a Umbria jazz

The Chainsmokers, il duo dei record che ha dominato tutte le classifiche internazionali nel 2017, vincitore all'ultima edizione dei Grammy come Best New Artist, a Umbria Jazz il 17 luglio per un'unica data estiva.

Sulla scia dell'ultimo singolo "Sick Boy", che conta già più di 17 milioni di views su Youtube e più di 7 milioni di streaming su Spotify, e dopo aver fatto impazzire milioni di fan con 'Closer', 'Don't Let Me Down' e 'Something Just Like This' estratte dal loro album di debutto 'Memories Do Not Open' (anche questo multiplatino worldwide e subito alla #1 della Billboard 200 chart), i The Chainsmokers ritornano per uno show in Italia.

Con un suono personale che con grande abilità attraversa i mondi musicali di indie, progressive e pop, i loro brani e remix originali hanno raggiunto il top delle classifiche in tutto il mondo.

Il costo del biglietto per il concerto, posto unico, è di 50 euro prevendita inclusa. Saranno in vendita da giovedì 25 gennaio alle 11.