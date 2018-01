Stabile numero imprese provincia Perugia

Nel 2017 la base imprenditoriale della provincia di Perugia ha mantenuto praticamente invariate le posizioni del 2016: lo stock complessivo al 31 dicembre dello scorso anno si ferma a 72.965 unità registrate, lo 0,1% in meno rispetto alle 73.070 del 2016. Il quadro emerge dell'indagine Movimprese sulla natalità-mortalità delle imprese.

La Camera di commercio ha spiegato che le imprese individuali si confermano la "spina dorsale" del sistema produttivo provinciale con il 52% (38.014) del totale. Le società di capitali (16.788) salgono al 23% (con una crescita del 2,2%) e per la prima volta "sorpassano" quelle di persone in arretramento su quota 16.219 pari al 22,2% del totale.

"La crescita delle società di capitali - ha sostenuto il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni - dimostra che nel nostro sistema imprenditoriale è in atto un processo di 'mutazione' tra una imprenditorialità diffusa, spontanea, individuale e un'altra più strutturata intorno a società di capitali".