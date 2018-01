Sciopero Ast per funerale operaio morto

Sciopero di quattro ore all'Ast di Terni, dalle 10 alle 14, indetto dalla rsu di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl in concomitanza con i funerali di Gianluca Menichino, l'operaio trentacinquenne morto il 9 gennaio scorso, a sei mesi dall'incidente sul lavoro avvenuto nell'area a freddo dell'acciaieria.

Le esequie sono previste nella chiesa di San Giovanni Bosco di Campomaggiore.

Alla mobilitazione indetta dai sindacati partecipano anche le segreterie dei metalmeccanici delle stesse cinque sigle, per ribadire, insieme ai delegati di fabbrica, "l'importanza e la imprescindibile attenzione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per i sindacati la stessa Ast "avrebbe dovuto spontaneamente procedere ad uno stop di tutte le attività interne allo stabilimento per rendersi partecipe e dare un segnale di attenzione concreto alla condivisione di un momento di riflessione dell'intera comunità".

Lo sciopero di quattro ore sarà invece su tutti i turni (escluso quello notturno) per l'Usb.