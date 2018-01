Riequilibrio Comune Terni, no della Corte conti

Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno respinto il ricorso presentato dal Comune di Terni in merito al piano di riequilibrio finanziario dell'ente. A comunicarlo è il sindaco, Leopoldo Di Girolamo.

"Prendiamo atto del pronunciamento della magistratura contabile, rimaniamo in attesa di leggere il dispositivo e dell'applicazione delle procedure di legge che ne conseguiranno così come prevede in queste circostanze il testo unico degli enti locali" ha commentato il sindaco.

In base al Tuel il prefetto assegnerà al consiglio comunale il compito di esprimersi, entro 20 giorni, sul dissesto finanziario del Comune.

Il piano - varato con l'obiettivo di smaltire in cinque anni un disavanzo di 14 milioni 590 mila euro - era stato già respinto dalla Corte dei Conti dell'Umbria nel luglio scorso, provvedimento poi impugnato dall'amministrazione. Ricorso ora respinto dalle sezioni riunite.