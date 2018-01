Nuove demolizioni a S. Pellegrino Norcia

A San Pellegrino di Norcia è stata ordinata una maxi demolizione che interesserà una decina di abitazioni lesionate dal terremoto. Il sindaco Nicola Alemanno ha infatti firmato il via libera a un nuovo e profondo intervento in quella che è una delle frazioni più duramente colpite dal sisma.

Se non vi saranno opposizioni all'ordinanza, le ruspe entreranno in azione il prossimo 7 febbraio. Terminate le operazioni di demolizione, spetterà alla società Valle Umbria servizi rimuovere le macerie.

La nuova ordinanza si è resa necessaria, da quanto si legge nell'atto comunale, per la messa in sicurezza di quel che è rimasto di San Pellegrino e consentire di liberare altre strade per procedere, successivamente, ad altre demolizioni così da avviare la progettazione per la ricostruzione del borgo.