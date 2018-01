In pensione Charlie cane Soccorso alpino

E' andato in pensione Charlie, il golden retriever "salvapersone" del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. Dopo 11 anni, di cui nove di piena operatività e oltre 56 interventi, è stato infatti messo in congedo.

Tra le missioni concluse con successo da Charlie c'è quella che lo ha visto protagonista nel ritrovamento di una donna di Rosciano di Acquasparta. La "carriera" del cane viene raccontato in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria nel quale si sottolinea che è stata costellata da "storie di ordinario coraggio".

Adesso Charlie trascorre le sue giornate nel giardino del suo conduttore e proprietario.