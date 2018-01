Coldiretti, gennaio "anomalo" per clima

E' un clima "anomalo" con temperature massime di 1,9 gradi superiori alla media storica e con una diminuzione del 33,4% di precipitazioni quello che ha segnato la seconda decade di gennaio in Umbria. Lo rileva la Coldiretti regionale sulla base dei dati dell'Osservatorio agroclimatico del Mipaaf.

L'organizzazione degli agricoltori sottolinea che gli sbalzi termici e le precipitazioni "hanno pesanti effetti sui cicli della natura, sull'agricoltura e sull'allevamento".

"Anche nei primi dieci giorni di gennaio in Umbria - sostiene Coldiretti - si erano registrate temperature massime di 4,2 gradi sopra la media, con le precipitazioni a -28%. Siamo di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici". Secondo l'organizzazione nel 2017 in Umbria si è registrato un -29% delle precipitazioni rispetto alla media, ma anche temperature massime superiori di 2,2 gradi sulla media climatica, con "un'importante siccità" che ha penalizzato le produzioni agricole del territorio come olio e vino.