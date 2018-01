Celebrati funerali operaio morto Ast

Una folla commossa ha preso parte questa mattina a Terni ai funerali di Gianluca Menichino, l'operaio trentacinquenne dell'Ast morto il 9 gennaio a sei mesi di distanza dall'incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'area a freddo dell'acciaieria. A presiedere le esequie, che si sono svolte nella chiesa di San Giovanni Bosco di Campomaggiore, il vescovo monsignor Giuseppe Piemontese. "Sono troppi gli incidenti sul lavoro - ha sottolineato il presule - e sono una enormità gli oltre mille morti sul lavoro nel 2017 in Italia. Non si può restare indifferenti di fronte ad un uomo, anche uno solo, che perda la vita per qualsiasi causa sul lavoro, fonte di sostentamento, di dignità umana e di santificazione cristiana".

Il feretro di Menechino, sormontato da un cuscino di fiori bianchi e dal suo caschetto blu da lavoro, è stato scortato in chiesa, oltre che dai genitori Elena e Gianni, dalla sorella Giulia, da parenti e amici, anche da numerosi colleghi, in sciopero in segno di solidarietà.