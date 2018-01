Annullata condanna per Valerio Menenti

La Cassazione ha annullato la condanna a 18 anni di reclusione inflitta a Valerio Menenti, accusato del concorso materiale e morale nell'omicidio di Alessandro Polizzi avvenuto a Perugia nel marzo 2013.

Il collegio ha invece confermato la responsabilità del padre Riccardo Menenti, cui era stato inflitto l'ergastolo, quale esecutore materiale escludendo però le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. Ha quindi rimesso gli atti a Firenze per rideterminare la pena.

I due, entrambi detenuti, sono difesi dagli avvocati Francesco Mattiangeli, Manuela Lupo e Giuseppe Tiraboschi.

L'omicidio fu compiuto in un appartamento alla periferia di Perugia. Polizzi - secondo l'accusa - venne ucciso con un colpo di pistola da Riccardo Menenti. Il giovane era in quel momento con la fidanzata Julia Tosti, ex di Valerio, e ferita a una mano. Secondo movente sarebbero stati dissapori di natura sentimentale.

"Soddisfazione" per la sentenza della Cassazione è stata espressa dall'avvocato Mattiangeli.