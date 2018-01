A Terni 199 imprese in più nel 2017

Chiude in positivo, con +199 unità, il saldo sulla nati-mortalità delle imprese della provincia di Terni nel 2017, stando ai dati diffusi dalla Camera di commercio in base all'indagine Movimprese. Sono infatti 1.345 quelle nate nel corso dello scorso anno, a fronte delle 1.146 che hanno cessato la propria attività (il 2016 si era invece chiuso con un più 174).

Merito soprattutto - secondo l'ente camerale - della spinta che viene dal commercio, che nell'anno appena concluso ha segnato +260 nuove imprese, ma che resta tuttavia il settore più instabile a causa delle quasi totalità delle ditte individuali che compongono il settore.

"I dati sulle aperture e chiusure delle imprese nel corso del 2017 mostrano che si continua a credere nel fare impresa, da diversi anni registriamo in provincia saldi di fine anno in positivo - ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Flamini - ma i dati complessivi ci dicono che il tasso di crescita fatica a decollare".