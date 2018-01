A "breve" lavori per cattedrale Foligno

I lavori di restauro e consolidamento della cattedrale di Foligno, chiusa per i danni causati dal terremoto del 2016, avranno inizio "a breve". "La speranza è che tra un anno si possa tornare a celebrare messa" ha detto il parroco del duomo, don Giuseppe Bertini, al termine delle celebrazioni per San Feliciano, patrono di Foligno.

"I soldi sono stati stanziati, il progetto e l'esecuzione delle opere spetta alla diocesi. Riaprire il duomo nell'arco di un anno è auspicabile" ha detto all'ANSA il responsabile regionale della Protezione civile, Alfiero Moretti.

I festeggiamenti per San Feliciano si sono intanto svolti nella concattedrale della Madonna del Pianto e sono stati officiati dal vescovo Gualtiero Sigismondi. Presenti il sindaco Nando Mismetti e l'assessore regionale, Luca Barberini. "Una bella notizia per la città - ha quindi scritto quest'ultimo su Facebook -: grazie a un lavoro comune, la cattedrale danneggiata dal terremoto del 2016 sarà riaperta tra circa un anno".