Regione, protesta "gandhiana" di Ricci

Protesta "gandhiana", come egli stesso la definisce, del consigliere regionale Claudio Ricci che ha assistito a parte della seduta dell'Assemblea legislativa dall'esterno dell'Aula, fra il pubblico, contro lo scioglimento del Gruppo "Ricci presidente". Lo spiega lo stesso consigliere, affermando che "il Gruppo regionale Ricci Presidente era stato debitamente costituito in Consiglio (da due consiglieri) ed era legato ad una lista eletta rappresentativa della volontà democratica popolare (dei Gruppi civici)".

"Il Gruppo regionale - continua, in una nota - è stato sciolto, a nostro avviso impropriamente (per una discrasia regolamentare) solo perché un consigliere è andato al Gruppo Misto 'costringendomi', contro la mia volontà e 'limitando il mio mandato', ad essere assegnato allo stesso Gruppo Misto.

Questo fatto è poco accettabile in quanto limita la mia rappresentatività in Assemblea Legislativa", creando "una situazione che determina potenzialmente l'illegittimità degli atti approvati in Consiglio".