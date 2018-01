Proseguono indagini su violenza a Terni

Proseguono nel massimo riserbo, a Terni, le indagini della polizia per risalire all'autore della violenza sessuale ai danni di una quarantasettenne del posto, avvenuta domenica sera in piazzale Bosco.

Gli investigatori della squadra mobile si stanno muovendo in più direzioni. Stanno infatti esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a disposizione anche dal Comune, ma non tutte risulterebbero di ottima qualità.

Si attendono poi nei prossimi giorni i risultati dei rilievi svolti dalla polizia scientifica sul luogo della violenza, per cercare di risalire, anche geneticamente, all'identità dell'aggressore.

La donna, già ascoltata dagli inquirenti, non avrebbe però visto in viso l'autore della violenza che avrebbe agito coperto con un cappuccio di un indumento.