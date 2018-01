Percorso formativo su gestione beni p.a.

Approfondire l'articolata normativa sui beni pubblici per valorizzare al massimo il patrimonio immobiliare degli enti: è questo l'obiettivo del percorso formativo dedicato alla gestione degli immobili della pubblica amministrazione, organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Percorso formativo articolato in cinque moduli a Villa Umbra.

Al centro della prima giornata formativa, intitolata "Espropriazione per pubblica utilità. Procedimento, indennizzo ed aspetti problematici", le novità in materia di procedimento espropriativo ed indennizzo: è stato analizzato il procedimento espropriativo nella sua interezza, passando in rassegna il ruolo dell'autorità espropriante, la dichiarazione di pubblica utilità, le procedure ordinarie ed urgenti, l'indennità di esproprio, le fasi del procedimento.

Docente del percorso formativo, Marco Morelli, avvocato del Foro di Roma e cassazionista, che si occupa prevalentemente di espropriazioni, urbanistica, governo del territorio, edilizia.