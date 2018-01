GoSource lavora per ripresa ex Sgl Narni

Sono pronti a tornare a breve in funzione gli impianti della ex Sgl Carbon di Narni Scalo: la GoSource Italy, società italiana di GoSource Group Limited che ha sottoscritto il contratto di compravendita con la società in liquidazione del sito cosiddetto Narni 2, è al lavoro per far ripartire l'attività produttiva.

Ad annunciarlo è l'azienda, in una nota diffusa da Confindustria Umbria. L'amministratore delegato, Luca Stinchelli e il direttore dello stabilimento Luigi Nigrelli, sono impegnati per la ripresa della produzione di elettrodi in grafite per forni elettrici di acciaierie entro un tempo ragionevole. "La prima linea dei manager - sottolinea Stinchelli - è già stata selezionata. Siamo in attesa di ricevere il provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e il parere di Arpa Umbria, sulla bonifica dell'area e ci auguriamo che ciò possa avvenire entro la fine del mese di gennaio. Nel frattempo, in questi giorni abbiamo avviato un'attività propedeutica alla ripartenza effettiva".