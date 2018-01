Lavoratori Tagina in corteo a Gualdo

"Dignità" e lavoro: questo chiedono i lavoratori della Tagina, l'azienda di mattonelle in ceramica di Gualdo Tadino che hanno sfilato in un lungo corteo, organizzato da Cgil Fiom e Cisl, fino a piazza Martiri per dare voce alle loro difficoltà. Hanno spiegato che da tre mesi non ricevono lo stipendio. Sottolineando inoltre che "l'unione fa la forza" e che "chiudendo la Tagina Gualdo diventerà una città fantasma".

"Pretendiamo ciò che c'è stato tolto, un futuro per le nostre famiglie", hanno detto i dipendenti Tagina rivolgendosi "alle persone che non li degnano nemmeno di una parola e pensano a salvaguardare solo i loro interessi. Ma se sono dove sono lo devono ai loro operai", hanno osservato ancora.

"Abbiamo spirito di sacrificio e competenza, abbiamo le potenzialità per riconquistare il mondo", hanno spiegato i sindacati che puntualizzano come "non possa rimanere al palo un'azienda che era fiore all'occhiello nel panorama ceramico umbro ed italiano".