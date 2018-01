Coppia Gb, Brexit fa più paura del sisma

"Temiamo più la Brexit che il terremoto e l'uscita del governo inglese dall'Unione europea è uno dei motivi che ci ha spinto a restare a San Pellegrino, malgrado il sisma abbia raso al suolo la nostra casa": a dirlo sono Denise e Richard Abel, coppia di pensionati arrivati da Londra nel 2012 e che hanno fatto della piccola frazione, a pochi chilometri da Norcia, il loro buon ritiro. Un passato da psicologa lei e ricercatore petrolifero lui, non si sono arresi. "In attesa della nostra casetta Sae - hanno detto all'ANSA - abbiamo acquistato una mobil house di 27 metri quadrati dove, al momento, viviamo assieme al nostro cane Leo.

"A San Pellegrino - hanno spiegato Denise e Richard - sappiamo che con il tempo avremo di nuovo una casa. In Inghilterra milioni di persone, invece, si troveranno invece ad affrontare un futuro molto incerto dopo l'uscita dall'Europa".