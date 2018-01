Unitre in visita a Palazzo Donini

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Sono stati oltre cinquanta gli iscritti dell'Università delle Tre Età di Perugia in visita a Palazzo Donini, per una lezione "speciale" sulla storia e sul valore culturale, architettonico e artistico del settecentesco edificio sede della Presidenza della Giunta regionale.

Un'apertura straordinaria con cui sono proseguite le iniziative promosse dalla Presidenza della Regione che, aprendo le porte a visite guidate su prenotazione come già avvenuto anche alla fine dello scorso anno, offre la possibilità di condividere la bellezza dello storico palazzo e del suo patrimonio pittorico.

La visita è cominciata al piano terra, dalla Sala Fiume che ospita il ciclo di dieci grandi tele dell'artista siciliano Salvatore Fiume, realizzate nel 1949 su commissione dell'industriale Bruno Buitoni, che raccontano "Le avventure, le sventure e le glorie dell'antica Perugia", per proseguire nelle 14 sale del Piano nobile, con spiegazioni e curiosità sulla storia del Palazzo e della famiglia Donini che lo fece costruire.