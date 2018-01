Sciopero all'Ast per funerali operaio

(ANSA) - TERNI, 20 GEN - Quattro ore di sciopero sono state proclamate dalla rsu dell'Ast di Terni in concomitanza con i funerali di Gianluca Menechino - l'operaio dell'acciaieria vittima di un incidente sul lavoro - in programma mercoledì, alle 11,30, nella chiesa di San Giovanni Bosco di Campomaggiore.

La mobilitazione, per tutti i lavoratori del sito, è prevista dalle 10 alle 14.

In una nota le rsu di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl sottolineano che sul tema degli incidenti sul lavoro "molte, troppe questioni ancora non vanno nella giusta direzione" e che "gli strumenti a disposizione, principalmente legislativi, vanno sempre più potenziati e resi convergenti sugli obiettivi comuni". "Aziende come Ast - continua la nota - non devono avere scampo su elementi di questa natura, non devono avere libertà di concedersi tempi troppo favorevoli a svolgere azioni di analisi e di deliberazione delle decisioni".

La rsu si chiede inoltre "cosa pensano e cosa stanno facendo gli organismi istituzionali deputati al controllo".