Perugia batte 2-0 la Virtus Entella

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Il Perugia ha battuto 2-0 la Virtus Entella nel match disputato allo stadio Curi davanti a 7.406 spettatori, valido per il 22/o turno di serie B.

Una partita iniziata con ritmi lenti, tanti errori e poche occasioni concrete.

Sulla difensiva l'Entella di Aglietti, che ha rimediato due gialli nel giro di quattro minuti ed ha spinto in area con Diaw e Pellizzer solo al 26'.

Altro calcio nella ripresa, con il Perugia che gestisce il gioco. Al 49' sblocca in scivolata l'ivoriano Kouan, che si prende la standing ovation del Curi e si commuove nell'esultare.

Poco dopo, al 57', raddoppia Cerri che sfrutta una respinta di Iacobucci su cross di Bandinelli. Nel finale cambio d'assetto per i liguri in pressing con Currarino, ma finisce 2-0.

L'Empoli ha invece battuto 2-1 la Ternana al Castellani. Contro gli umbri a decidere l'incontro è un gol di Castagnetti, mediano e bomber che non ti aspetti, che da oltre 30 metri trova una conclusione spettacolare. L'Empoli era passato in vantaggio al 16' con Donnarumma. Dopo 20 minuti il pari della squadra di Pochesci su rigore: il fallo di mano di Zajc è involontario ma da regolamento il penalty comminato da Pillitteri ci sta. Dal dischetto Montalto non perdona a fa l'1-1. Nella ripresa è assalto costante dei toscani ma tanti errori e la bravura di Plizzari salvano il risultato fino alla conclusione di Castagnetti. Siamo al 36' della ripresa e la Ternana riesce a costruire due nitide palle gol che finiscono sul piede di Tremolada.