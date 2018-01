Isa a salone gelateria e pasticceria

La Isa di Bastia Umbra, azienda che produce vetrine refrigerate e arredamenti su misura per locali pubblici, sarà protagonista alla 34/a edizione del Sigep, Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè dal 20 al 24 gennaio alla Fiera di Rimini. Design, innovazione, tecnologia avanzata e sostenibilità il filo conduttore dei suoi spazi.

Lo stand della Isa - si legge in una sua nota - sarà allestito in modo da far vivere ai visitatori un percorso multi-esperienziale. Ci saranno angoli dedicati a soluzioni per l'accoglienza e la convivialità: bar, gelateria, pasticceria, cioccolateria, tavola calda e locali pluri-servizio di nuova generazione, i "fusion bar". Verranno poi presentate le nuove vetrine Isa e ci sarà uno spazio riservato alle "innovative tecnologie" con i pozzetti a temperatura indipendente di Multiplo e le vetrine Kaleido. Una "importante area" sarà anche dedicata alla sostenibilità ambientale e ai refrigeranti naturali.