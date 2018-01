Elisa Vardaro incontra alunni Norcia

La campionessa di scherma azzurra Elisa Vardaro ha incontrato gli alunni delle quarte e quinte elementari dell'istituto onnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia nell'ambito dell'iniziativa del Coni Regionale "Campioni in cattedra".

Accompagnata dal maestro Andrea Tortora, Vardaro è stata accolta dalla dirigente scolastica, Rosella Tonti e dall'assessore al Bilancio del Comune di Norcia, Manuela Brandimarte. Presente all'incontro anche il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza.

"Questo progetto del Coni - ha detto Tonti - lega tutti i valori che come scuola ci adoperiamo a trasmettere ai nostri ragazzi, da una vita sana ad una corretta alimentazione, lo sport, l'attenzione per lo studio e l'educazione. Vivere la vita con una corretta impostazioni di questi valori può portare a risultati eccellenti".

L'assessore Brandimarte ha ricordato come "Norcia sia stata ed è da diversi anni city partner della Federazione italiana scherma".