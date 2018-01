Concorso idee per la Basilica di Norcia

"Sarà lanciato un concorso internazionale di idee per progettare la ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia. Personalmente resto convinto che debba basarsi sul connubio tra antico e moderno": lo ha annunciato l'arcivescovo monsignor Renato Boccardo, incontrando i giornalisti in occasione dei festeggiamenti per San Francesco di Sales.

"Presto - ha detto il presule - sarà siglato un accordo tra Ministero dei beni culturali, Regione Umbria, Comune di Norcia e diocesi per avviare la fase progettuale della Basilica. L'idea è di aprire un bando per recepire progetti anche fuori dai confini nazionali. Spero che a fine 2018 ci sia il progetto su cui avviare la ricostruzione reale della stessa Basilica". Monsignor Boccardo ha ricordato che al momento per la "casa" di Benedetto sono stati stanziati 10 milioni di euro, sei dei quali arrivano dall'Unione europea.