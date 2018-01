Straniero arrestato con 21 dosi cocaina

E' stato un viavai sospetto di persone, notato dagli investigatori davanti alla sua abitazione, a far scoprire un presunto spacciatore dominicano di 30 anni, arrestato a Terni dalla sezione antidroga della squadra mobile.

All'uomo, incensurato, sono state sequestrate 21 dosi di cocaina, per un peso totale di 14 grammi, materiale per il confezionamento e 300 euro in contanti, ritenuti probabile provento dello spaccio.

Il giovane, nonostante abbia un regolare permesso di soggiorno, non svolge infatti alcun lavoro.

Tutto il materiale sequestrato è stato trovato all'interno dell'appartamento del dominicano, fermato proprio davanti al palazzo in cui abita. Gli agenti - secondo quanto riferito - hanno deciso di procedere alla perquisizione dopo avere notato un nervosismo eccessivo, per un semplice controllo, da parte del trentenne.