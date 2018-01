Sara e Marti, sorelle Disney in Umbria

Disney sbarca in Umbria per raccontare due sorelle che cambiano radicalmente vita: il 5 febbraio debutta la serie 'Sara e Marti #LaNostraStoria', nuova produzione originale italiana in onda su Disney Channel (Sky 613) dal lunedì al venerdì alle 20.10.

Sara e Martina si sono trasferite da Londra nel borgo di Bevagna l seguito del padre che aspira a diventare scrittore.

Interpretate dalla 17enne di Recanati Aurora Moroni e dalla 16enne di Fregene Chiara Del Francia, le sorelle cominceranno ad ambientarsi grazie all'amica d'infanzia Serena tra i nuovi compagni di scuola, dal bel Ludovico alla snob Benedetta. Allo stesso tempo si concentreranno sulle loro passioni.

Le 20 puntate, che alternano scene e 'confessionali', non hanno copioni ma canovacci affidati all'improvvisazione degli attori, molti dei quali scelti sul posto e selezionati per l'affinità con i personaggi.