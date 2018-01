Martina, in Umbria ci saranno candidati Pd capaci

"Qui come altrove siamo nelle condizioni di candidare persone capaci e rappresentative del territorio e dobbiamo fare insieme questo lavoro": così il vice segretario nazionale del Pd Maurizio Martina a Perugia per l'inaugurazione della nuova sede del Pd Umbria.

"Noi abbiamo grande rispetto per le discussioni, i confronti e il lavoro che i nostri gruppi dirigenti a livello territoriale fanno per comporre le liste" ha detto ancora Martina. "Il segretario regionale Giacomo Leonelli - ha aggiunto - sa bene che c'è stima". Per Martina quindi queste sono le ore "per mettere a punto tutto, fateci lavorare".

"Questo è un territorio cruciale - ha sottolineato Martina - anche per le sorti della battaglia nazionale del Pd alle prossime elezioni. Ho lavorato da ministro con questa regione e ho potuto toccare la forza di questi territori e la serietà e responsabilità del gruppo dirigente".