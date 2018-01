Squarta presidente Comitato controllo

Marco Squarta (FdI) è il nuovo presidente del Comitato per il controllo e la valutazione (in precedenza Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale guidato da Raffaele Nevi). E' stato nominato in rappresentanza delle minoranze dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Carla Casciari, Pd, è la nuova vicepresidente, in rappresentanza della maggioranza. Del Comitato fanno inoltre parte Eros Brega e Gianfranco Chiacchieroni, Pd, e Maria Grazia Carbonari, M5S.