Proseguono lavori ospedale Castello

All'ospedale di Città di Castello proseguono gli interventi di adeguamento e miglioramento strutturale che interessano in particolare le sale operatorie, il tetto e i parcheggi. Prendono inoltre il via nuovi interventi per rendere più funzionali i percorsi al pronto soccorso. L'Usl 1 sottolinea che il tutto sarà fatto cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini-utenti e garantendo la regolare attività assistenziale.

L'intervento al pronto soccorso, che si prevede durerà fino al termine di gennaio, riguarda in particolare una delle due sale d'attesa per pazienti barellati, dove saranno realizzate quattro postazioni per barelle dotate di impianto di erogazione di gas medicali e presa di corrente per l'allaccio di dispositivi medici, due aperture opposte con porte a scrigno e pannelli divisori scorrevoli tra le postazioni. L'obiettivo è migliorare il percorso del pronto soccorso dal punto di vista funzionale e logistico, assicurando anche un maggior rispetto della privacy.