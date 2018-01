Pd, a Terni serve fase di nuove intese

C'è una "assoluta ed indifferibile necessità" che a Terni "si apra una fase di rinnovata ed rispettosa intesa con la forze vive della comunità a partire dai lavoratori e sindacati, le imprese e le associazioni datoriali, l'associazionismo e terzo settore, il volontariato cattolico e laico, le istituzioni pubbliche e statali", in un percorso che "avrà nella decisione della Corte dei Conti in sezione riunite, il 24 gennaio, il suo punto cardine" e alla luce del quale il sindaco Leopoldo Di Girolamo prenderà "le opportune decisioni": a dirlo è un documento votato all'unanimità dalla direzione comunale del Pd. Che si è riunita alla presenza del segretario regionale del partito, Giacomo Leonelli.

Secondo il documento "ove ci fossero condizioni politiche che assicurino il proseguimento della consiliatura, questa sarà segnata da una reale discontinuità con un forte e profondo rinnovamento dell'esecutivo comunale, con una rinnovata e partecipata agenda per le priorità della città".