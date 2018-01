Nevi, preoccupa situazione Umbria

"Sono state numerose le battaglie fatte e molti i risultati ottenuti come opposizione, ma tanto lavoro c'è ancora da fare perché siamo preoccupati della situazione economico-sociale in cui versa la nostra regione e del fatto che ci si dedichi molto di più al partito del Pd che all'Umbria": così Raffaele Nevi, capogruppo regionale di Forza Italia. Che ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto a metà mandato.

Nevi, portavoce dell'opposizione nell'Assemblea legislativa, ha parlato di "dove si è arrivati, di cosa fare ancora e di un centrodestra coeso e motivato". A Palazzo Cesaroni, ha illustrato un opuscolo di 50 pagine dove sono state riassunte le più importanti questioni trattate e le proposte portate avanti per FI. "Una scelta politica" l'ha definita, sottolineando che questa pubblicazione sarà consegnata a tutti, comprese le associazioni di categoria, "perché vogliamo rendere conto agli umbri, rimettendoci al loro giudizio, di quanto fatto in questi due anni e mezzo di lavoro". (ANSA).