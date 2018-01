Falò a S. Pellegrino per S.Antonio Abate

Falò a San Pellegrino di Norcia in onore di Sant'Antonio Abate. Nella serata del 16 gennaio, all'ingresso del paese distrutto dal terremoto si sono dati appuntamento una cinquantina di persone che vivono nelle casette Sae della frazione per accendere il grande fuoco. Una tradizione che prende il nome di "faone" benedetto da don Marco Rufini prima di essere acceso.

"È stato un modo per ritrovarsi tutti insieme, rinnovando una tradizione molto sentita a San Pellegrino", ha spiegato Luciano Severini, animatore e punto di riferimento della comunità locale. La serata si è conclusa con una grigliata.

Intanto a San Pellegrino dovrebbero terminare a breve le demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma nella parte bassa del borgo. Poi i lavori si concentreranno nella rimozione controllata di eternit presente nelle vecchie canne fumarie, solo quando il pericolo amianto sarà scongiurato.