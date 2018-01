Nuovo primario radiologia ospedali Spoleto e Norcia

Il dottor Vincenzo Iaconis è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa di radiologia e di radioterapia dell'ospedale di Spoleto e della radiologia di quello di Norcia e Cascia.

L'Usl 2 ha sottolineato in una nota che si tratta della "ennesima importante acquisizione di un illustre professionista da parte dell'Azienda che permetterà un salto di qualità nell'offerta assistenziale e di cura".

Specialista in radioterapia oncologica e radiodiagnostica, il Iaconis ha svolto una lunga attività nel dipartimento di diagnostica per immagini dell'Azienda ospedaliera di Terni dove ha anche ricoperto, a partire dal 2010, l'incarico di responsabile di diagnostica radiologica al pronto soccorso.

"Il dottor Iaconis è un professionista di grande esperienza - ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Umbria 2 Imolo Fiaschini - e la sua nomina conferma il nostro percorso volto a garantire e, se possibile, potenziare gli elevati livelli di qualità dei nostri ospedali".