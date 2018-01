Di "eccellenza" quattro dipartimenti Università Perugia

Sono quattro i 'Dipartimenti di eccellenza' dell'Università di Perugia che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del ministero dell'Istruzione, dell'università e ricerca: Chimica, biologia e biotecnologie, Ingegneria civile e ambientale, Scienze farmaceutiche e Scienze politiche.

"È un momento felice e positivo per noi - ha detto il rettore dell'Ateneo perugino Franco Moriconi - e questo risultato è ancora più straordinario se si considera che dei quattro dipartimenti scelti, tre sono scientifici e uno è di scienze umanistiche. Cosa questa molto caratterizzante per un Ateneo generalista come il nostro".

I quattro dipartimenti di eccellenza potranno usufruire di un finanziamento complessivo che supera i 30 milioni di euro per un quinquennio.

Un "grande traguardo" lo ha definito Moriconi parlando dei dipartimenti premiati ma che, ha aggiunto, "porta lustro a tutto l'Ateneo e che sarà di sprono per gli altri che non lo hanno ottenuto ma che comunque ci sono andati molto vicino".