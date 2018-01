Confermati vertici Commissioni Assemblea

L'Assemblea legislativa ha rinnovato le presidenze delle tre Commissioni permanenti confermando i vertici uscenti. Lo ha fatto come previsto dal regolamento dell'Organismo.

Per la prima Commissione presidente è stato confermato Andrea Smacchi (Pd), vice Maria Grazia Carbonari (M5S); per la seconda presidente resta Eros Brega (Pd) e vice Emanuele Fiorini (Lega); per la terza Commissione presidente è stato confermato Attilio Solinas (Misto Mdp) e vice presidente Sergio De Vincenzi (Misto Umbria next).