Comunanza Castelluccio, stop piano parco

"Il piano del Parco naturale dei Monti Sibillini deve essere immediatamente sospeso perché non più attuale e questo vale per Castelluccio, ma anche per le altre frazioni di Norcia come Nottoria, Valcaldara, Frascaro, San Pellegrino, Ancarano e Campi": a chiederlo, tramite un post sulla pagina Facebook "Comunanza agraria di Castelluccio", è il presidente dello stesso Ente, Roberto Pasqua. Lo fa chiamando in causa il direttore del Parco, Carlo Bifulco.

"Il colle di Castelluccio, sul quale è previsto il progetto di area-sosta - sottolinea Pasqua -, è urbanizzato da sempre. Vi passano strade, acquedotti, fili elettrici, non stiamo parlando di un progetto che prevede un parcheggio sulla meravigliosa Piana di Castelluccio, dove ovviamente era chiaro il possibile impatto ambientale, ma parliamo del colle, un'area tutta urbanizzata. Pertanto questo intervento previsto nel progetto area-sosta non va a modificare la paesaggistica attuale del luogo".