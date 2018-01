Alemanno, grazie per tanta stima

"Confido in una rapida soluzione della vicenda Ancarano da parte della magistratura che sta svolgendo giustamente il proprio lavoro. Dobbiamo continuare ad aver fiducia": a dirlo è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, raggiunto nei giorni scorsi da un avviso di garanzia per avere autorizzato, con le procedure di emergenza post sisma, la realizzazione del centro polifunzionale della Pro Loco di Ancarano, finanziato interamente da una donazione privata.

Tramite una nota, torna sulla vicenda anche "per a esprimere sincera gratitudine per i tanti attestati di stima e di affetto ricevuti in questi giorni a partire dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che ha di fatto esternato il comune sentire di tutti".

Alemanno ricorda anche la "solidarietà espressa dal Capo del Governo, Paolo Gentiloni, per tramite del Commissario per la ricostruzione, Paola De Micheli e dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli".