Investitore, bitcoin? attenti a bolle speculative

"Attenti alle bolle speculative e prima di investire in Bitcoin consiglio di studiare molto e valutare con attenzione i progetti che ci sono dietro alle singole criptovalute": a dirlo è Nicola Reljic, perugino di 30 anni, videomaker di professione, ma esperto e investitore già da tempo in nuove monete digitali. "Ho deciso di investire in Bitcoin - ha detto rispondendo all'ANSA - perché ci vedo un grande potenziale di sviluppo a livello nazionale e mondiale.

Poi c'è la conquista della libertà della transazione".

Investire nelle criptocalute per il giovane di Perugia è "anche un progetto di vita". "Che ho intrapreso - ha aggiunto - con la mia fidanzata e spero che possa avere delle evoluzioni positive come quelle che stiamo vivendo adesso". E sul fatto che in Umbria ci sono già oltre una decina tra aziende ed esercizi commerciali che accettano transazioni ha detto di ritenerlo "un fatto estremamente positivo che fan ben sperare per un ulteriore sviluppo di questa tecnologia". (ANSA).