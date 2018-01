Furto 15 mila euro energia, denunciati

Dal 2009 'aggiravano' il contatore dell'elettricità e avevano consumato illecitamente circa 15 mila euro di energia: per questo una coppia di Bettona è stata denunciata a piede libero per furto in concorso dai carabinieri della locale stazione.

I militari sono intervenuti perché insospettiti dai bassi consumi dei due. Gli accertamenti compiuti con i tecnici della rete di distribuzione hanno quindi permesso di trovare il punto in cui la coppia ha tranciato il filo elettrico, a monte del contatore, allacciandovi tutta l'abitazione.

I carabinieri hanno poi esteso i controlli alla rete idrica ed anche in questo caso - riferiscono gli investigatori - hanno rilevato come il contatore era stato smontato e montato in senso inverso, facendo così addirittura diminuire i consumi.