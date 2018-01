Fondazione ricorda vittima Rigopiano

Nasce a Terni la Fondazione Alessandro Riccetti per ricordare il trentatreenne morto un anno fa a Rigopiano. "Un modo per continuare a dare uno scopo alla sua vita, spezzata in maniera tragica, proseguendo il suo percorso e ricordando le sue qualità e le sue attitudini" ha spiegato la cugina, Irene.

A 12 mesi dalla valanga che uccise 29 persone all'hotel di Farindola, familiari e amici del receptionist hanno deciso di dare un segno di speranza, dando vita ad un'associazione che vede in prima linea anche la mamma, Antonella Maria, e i fratelli del giovane. La prima iniziativa, il 27 gennaio, a quattro giorni dal compleanno di Alessandro (che il 23 avrebbe compiuto 34 anni) saranno una cena e un concerto di beneficenza.

"Una commemorazione, ma anche un modo per sopperire al dolore di quella giornata e promuovere l'attività della neonata associazione" spiega ancora Irene Riccetti.