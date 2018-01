Bevagna ospita tradizione Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - Le antiche tradizioni di Castelluccio di Norcia resistono anche al terremoto, alle macerie e alle strade chiuse. Una di queste è la "Festa della zampetta" che si celebra quest'anno, non sul borgo all'ombra del monte Vettore, ma a Cantalupo di Bevagna, dove la Pro loco bevenate ha deciso di ospitare l'evento gastronomico da sempre organizzato dalla Pro loco di Castelluccio. "Si tratta di un'antica usanza che vede le famiglie del paese donare le zampe del maiale che poi vengono cucinate nel giorno dell'Epifania e al banchetto partecipano tutti i castellucciani", racconta il presidente Diego Pignatelli. "Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto rimandare di qualche giorno l'appuntamento e soprattutto non possiamo ripetere l'evento nel nostro paese ma siamo grati agli amici di Cantalupo di averci permesso di dare un seguito alla nostra usanza e oggi abbiamo preso parte al pranzo in circa 200 persone".