Spaccia cocaina e polizia lo arresta

E' stato bloccato nel quartiere Sant'Agnese, a Terni, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un tossicodipendente, un tunisino di 30 anni, irregolare in Italia, arrestato dalla squadra mobile.

A insospettire gli agenti - secondo quanto riferito dalla questura - è stato uno strano viavai di noti consumatori di droga nella zona. La polizia è quindi riuscita a fermare l'acquirente della dose e, subito dopo, anche grazie all'intervento di una pattuglia della volante, ha individuato e bloccato il presunto spacciatore.

Il tunisino, risultato già inquisito in passato per stupefacenti e contro la persona, è stato trovato in possesso di oltre 70 euro, ritenuti presumibilmente provento dello spaccio.