Orvieto, iniziativa sostegno Terra Santa

Orvieto diventa protagonista di nuova iniziativa a sostegno della Terra Santa e del dialogo tra popoli e religioni: è infatti in programma il 14 gennaio una giornata di riflessione e di progettazione di eventi futuri organizzata da "Una strada compagnia", un gruppo di amici orvietani che ha avuto la possibilità di conoscere da vicino proprio la Terra Santa.

L'appuntamento "Mani e piedi per la Terra Santa" sarà anche l'occasione per celebrare la sistemazione definitiva di una delle donazioni del dottor Edoardo Curti alla città, l'opera ceramica del "Cristo compianto dalla madre dolorosa", ospitata provvisoriamente dalla chiesa di Sant'Andrea, che verrà sistemata nella cripta del Duomo. Ad interpretarla, dall'alto della sua esperienza di poeta e letterato, sarà il professor Davide Rondoni. Saranno presenti anche il vescovo, Benedetto Tuzia, il presidente dell'Opera del Duomo, Gianfelice Bellesini, ed il sindaco, Giuseppe Germani.