Nasce "Ingorda Confratenita del Musetto"

(ANSA) - RIESE PIO X (TREVISO), 13 GEN - "Pregasi astenersi se vegetariani, se magri, se tristi". E' la singolare raccomandazione che compare in calce ad un invito in cui si annuncia ufficialmente la nascita, nel trevigiano, della nuova "Ingorda Confraternita del Musetto", una associazione di forchette robuste che intende avviare l'attività il prossimo 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, patrono dei norcini, con una cena con tesseramento il cui ricavato sarà devoluto alla ricostruzione della città di Norcia (Perugia), anch'essa città simbolo degli specialisti nel trattamento della carne del maiale. Il piatto forte sarà naturalmente il musetto, tipica pietanza invernale della tradizione veneta consistente in un insaccato che contiene un impasto ottenuto macinando assieme cotenna, carne del muso di maiale, sale e pepe. Il peso complessivo indicato dal "protocollo" è di circa mezzo chilo.