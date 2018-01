Papa responsabile Radiologia C.Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 12 GEN - È stato presentato agli operatori e ai responsabili dei servizi del presidio ospedaliero Alto Tevere, il nuovo direttore della struttura complessa di "Diagnostica per immagini degli ospedali dell'emergenza", Valter Papa, che è anche direttore del dipartimento dei Servizi della Usl Umbria 1.

La nuova struttura prevede un'organizzazione più articolata e funzionale, orientata alla messa in rete e all'integrazione tra i presidi della Asl. Il potenziamento messo in atto con l'istituzione di due strutture semplici negli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo garantirà l'efficienza organizzativa dell'intera rete radiologica. "Abbiamo così attuato - sottolinea il direttore generale della Usl Umbria 1, Andrea Casciari - in linea con le indicazioni regionali, il decreto ministeriale 70 del 2015, che prevede un direttore di struttura complessa di Radiologia ogni 150-300mila abitanti, favorendo ulteriormente il processo di integrazione di risorse e professionalità tra i territori".