Sindaco Assisi ringrazia Meraviglie

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 11 GEN - Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha ringraziato Alberto Angela, la sua redazione e Rai1 per la puntata di Meraviglie dedicata alla città. "Ci aveva detto che il pubblico sarebbe stato entusiasta ed il risultato è stato straordinario" ha sottolineato.

"Migliaia di visualizzazioni e tweet - ha detto Proietti - hanno portato le immagini di Assisi in Italia e nel mondo: dalla Basilica di San Francesco al foro romano, dalla Domus del Lararium all'eremo delle Carceri, scorci straordinari hanno raggiunto attraverso Rai1, il cuore di tantissimi telespettatori che ci hanno scritto entusiasti. Questo grazie all'eccezionale competenza, unita alla passione per il proprio lavoro e all'amore per Assisi, di Alberto Angela, della troupe e della redazione di Meraviglie. Un grazie di cuore a Rai1 e al direttore per avere accolto il nostro appello a mostrare le bellezze di Assisi attraverso programmi di punta". (ANSA).