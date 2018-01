Nevi, Consiglio discuta di studentato

Il capogruppo regionale di Forza Italia Raffaele Nevi presenterà "a breve" una mozione "per far si che dello studentato di San Bevignate se ne discuta all'interno dell'Assemblea legislativa".

"Ormai anche alla luce di autorevoli interventi di esponenti del Pd - ha sostenuto l'esponente di Forza Italia - si sta consolidando l'idea, da me condivisa, di evitare in tutti i modi la realizzazione di quell'opera frutto di una amministrazione di centrosinistra poco attenta ad ascoltare i cittadini e poco interessata a preservare quella che Cucinelli chiama la bellezza dei luoghi. Certamente bisogna fare tutto ciò evitando possibilmente contenziosi legali e problemi alle casse pubbliche. Soprattutto evitando pietosi tentativi di scaricare le proprie responsabilità politiche su altri nel tentativo di confonderle, che invece - ha concluso Nevi - sono tutte in capo al vecchio e nuovo centrosinistra".