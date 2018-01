Legali chiedono interventi Casa Ancarano

La copertura del centro polivalente di Ancarano, autorizzata dopo il sequestro della struttura per garantire la sicurezza dell'opera in costruzione, passa per il completamento di una parte della struttura, per poi applicare la guaina che preserverebbe il polo da eventuali infiltrazioni d'acqua. E' in sintesi quello che gli avvocati Valentino Angeletti e Benedetta Pugnali hanno fatto presente al sostituto procuratore, titolare dell'indagine, Patrizia Mattei nel corso di un incontro che si è svolto negli uffici giudiziari spoletini.

"Abbiamo consegnato al pubblico ministero una relazione in cui chiediamo di autorizzare degli interventi che permettano poi una efficace copertura della struttura, così da salvaguardare anche i materiali", ha detto Angeletti, raggiunto dall'ANSA. "Il pm ha mostrato grande attenzione e sensibilità alla vicenda - ha aggiunto - e adesso restiamo in attesa della sua decisione".