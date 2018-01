In Umbria 100% Dop-Igp in piccoli comuni

In Umbria il 100% dei prodotti Dop e Igp nasce sul territorio dei 60 piccoli comuni della regione, dalla lenticchia di Castelluccio alla patata rossa di Colfiorito, dal farro di Monteleone al prosciutto di Norcia. È quanto emerge dall'esclusivo studio Coldiretti-Symbola su "Piccoli comuni e tipicità".

I risultati sono stati presentati dall'associazione degli agricoltori e dalla fondazione a Roma in occasione dell'apertura dell'anno nazionale del cibo italiano nel mondo. Obiettivo della ricerca è raccontare il patrimonio enogastronomico del Paese custodito fuori dai tradizionali circuiti turistici, che - spiega Coldiretti - potrà ora essere valorizzato e promosso grazie alla nuova legge 158/17 che contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (con meno di 5 mila abitanti). I 60 borghi regionali al di sotto di tale soglia, rappresentano il 65,22% dei 92 Comuni umbri. Secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat, in essi vivono 126.792 abitanti, il 14,26% del totale.