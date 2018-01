Frati Assisi, Angela 'meraviglioso'

"Meraviglioso servizio pubblico che ci aiuta a prendere coscienza della fragile bellezza del nostro Paese": padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi, parla così di Meraviglie, il programma di Alberto Angela dedicato alla città di San Francesco andato in onda il 10 gennaio su Rai1 e seguito da 5.682.000 telespettatori pari al 23.31% di share.

"La puntata record - commenta padre Fortunato sulla sua pagina Facebook - testimonia l'attenzione degli italiani per l'arte, la cultura e la fede fonti sorgive della nostra Italia.

Grazie a Rai1, grazie a tutto lo staff di Alberto Angela con il quale abbiamo lavorato in grande sinergia e grazie agli utenti che ci hanno seguito sui nostri social network".