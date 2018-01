Vademecum Corecom su par condicio

Il Corecom dell'Umbria, in occasione delle elezioni per Camera e Senato ha preparato una piccola raccolta normativa e un vademecum sull'applicazione della legge "28/2000" in materia di "par condicio". Materiale consultabile nel sito istituzionale www.corecom.umbria.it) all'indirizzo: https://goo.gl/B6ViuJ.

Il Corecom comunica che le disposizioni della legge "28/2000" ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica") e del Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, sono in vigore dal 29 dicembre. Ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 9 della legge "28/2000", "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni".